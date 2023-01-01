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培頓·曼寧之史上最大事件

歷史頻道 - 今日 06:10PM 節目表
 
繫好安全帶囉！主持人培頓·曼寧根據專家小組的投票，介紹歷史上的十大跑車。從福特野馬 (Mustang) 到法拉利，哪一輛車會讓你興奮？

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