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眾目睽睽下的兇手

罪案偵輯頻道 - 今日 06:10PM 節目表
 
羅尚恩·蓋魯娜開門收取送到的花束，最後卻被槍殺，警方將焦點放在她分居的丈夫和祕密情人。所有線索皆無所獲，直到有人宣稱她們與職業殺手結婚。

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