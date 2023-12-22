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相遇、結婚、謀殺

罪案偵輯頻道 - 2023.12.22(五) 07:25PM 節目表
 
阿琳·麥金尼斯和納特·弗雷澤在相遇18個月內有了第一個孩子。但納特很快就顯露出恃強凌弱的個性，當阿琳對抗他時，他策劃了一場陰謀要懲罰她。

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