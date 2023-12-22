Home > 頻道 > 卡通/連續劇/戲劇 > 兒童臺 > BBC CBeebies > 梅西去OKIDO:1

梅西去OKIDO:1

BBC CBeebies - 2023.12.22(五) 06:25PM
 
梅西，一隻怪獸，他會對孩子們探索世界上自然科學時會有的疑問進行探索。梅西在他的床底下找到一隻充滿灰塵的襪子，但為什麼它會讓他流眼淚呢？他前往OKIDO 解開疑惑。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結