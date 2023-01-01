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車壇追擊手

歷史頻道 - 今日 06:10PM 節目表
當Counts Kustom的烤漆大師萊恩決定為自己的廂型車上漆時，整個車廠團隊全力迎接挑戰。共同合作和小小的刁難是否能協助萊恩將貨車改造成70年代公路車？

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