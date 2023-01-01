我係小忍者王（第三季）

《我係小忍者王》回歸，帶來更多精彩內容。在今季，本節目將帶領全國最頂尖的兒童運動員到世上最經典的賽道，在一些目前為止最具挑戰性的障礙賽道上爭勝。各個比賽都更為競爭激烈，更具啟發性和更加有趣，場場正面交鋒，他們的身心皆將受到考驗。這些兒童運動員將在賽道上展示出他們最強的忍者技巧、不屈不撓的精神，還有無畏無懼的態度，但最終只有三名兒童運動員能成為下一位《我係小忍者王》的冠軍。