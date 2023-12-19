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妙妙犬布麗:1

BBC CBeebies - 2023.12.19(二) 07:45PM
 
爸爸帶著布麗和賓果搭乘手推車去公園，布麗等不及要玩單槓了。但爸爸一直在跟其他大人聊天，考驗著她的耐心。

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