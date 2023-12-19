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中年新手警察 (第四季)

AXN - 2023.12.19(二) 12:45PM 節目表
 
團隊接報一隻殘肢被沖上海灘，他們正調查誰是殘肢的主人。與此同時，提姆想向露西證明他並非控制狂，於是邀請了她和艾舒利雙重約會。

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