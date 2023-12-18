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超越橡樹島

歷史頻道 - 2023.12.18(一) 06:10PM 節目表
 
拉吉納和馬蒂·布雷克協助尋寶者多娜·麥考雷和吉普賽·朱渥斯在德州礦井鎮尋找兩處埋藏點，強盜山姆·貝斯可能在這些地方藏匿超過一百萬美元。

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