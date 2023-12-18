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卡車殺手

罪案偵輯頻道 - 2023.12.18(一) 05:40PM 節目表
 
綽號"尼魯"的查隆宋卡姆罕在泰國的高速公路工作，他假裝雇傭卡車司機，將他們毒殺，並偷走他們的車。他是在為偷車集團工作？還是僅僅是一個連環殺手？

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