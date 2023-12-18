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聖誕快樂

Lifetime - 2023.12.18(一) 10:00PM 節目表
 
大衛是一所高中的校長，幾年前失去妻子後，他失去了度假的欲望。他的女兒諾埃爾和妹妹瑪麗莎決心將聖誕氣氛帶回家裡。

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