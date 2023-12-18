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蜘蛛人

HITS Movies - 2023.12.18(一) 08:00PM 節目表
 
被轉基因蜘蛛咬傷後，害羞的青少年獲得了蜘蛛般的能力，他用這些能力作為蒙面超級英雄對抗不公正，並面對複仇的敵人。

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