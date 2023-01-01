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馬鈴薯超人:1

BBC CBeebies - 今日 05:50PM
 
馬鈴薯超人對邪惡豆豆願意當他的副手感到很快樂。但這其實是邪惡豆豆為了抓住他而想的計畫。邪惡豆豆勉為其難地為了拯救其中一個玉米而做了善事。

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