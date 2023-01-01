極度凶鱷: 混種遺獸

一群年輕的探險家冒險進入一個神秘的湖泊，他們意外發現了荒廢的實驗室設施-一個屬於致命捕食者的家園。為了逃離捕食者的追捕，所有人被逼參與一場生死抗戰。探險家之間唯有拋開他們的自尊，聯手合作才有生存的希望。