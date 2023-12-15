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攝影機捕捉到的超自然影像

罪案偵輯頻道 - 2023.12.15(五) 09:05PM 節目表
 
北卡羅萊納州的一對伴侶在家中與人形黑影同住。狼人窺探巴西一名男子的後院。一間臺灣商店有鬼顧客。此外，還有更多可怕的超自然影像片段。

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