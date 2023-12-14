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海狼特警:夏威夷篇(第二季)

AXN - 2023.12.14(四) 10:40PM 節目表
船長和他的妻子被謀殺，與之前的案件相呼應，小隊請來一名前成員來幫助確定他們是否正與一名模仿殺手交手。

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