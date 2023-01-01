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房里的隱匿者

Lifetime - 今日 10:00PM 節目表
 
一位年輕的作家買下了她夢寐以求的公寓，但公寓里奇怪的聲音讓她感到不安，同時還有一種被監視的感覺揮之不去。當她了解了公寓的歷史後， 她揭開了一個可怕的秘密。

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