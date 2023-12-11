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亞伯拉罕·林肯

歷史頻道 - 2023.12.11(一) 03:25PM 節目表
 
在美國邊境度過貧窮童年的亞伯拉罕·林肯，註定要在世界上留下他的印記。他嶄露頭角，成為一國的總統，並差點讓國家分裂。

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