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當鋪之星

歷史頻道 - 2023.12.10(日) 06:10PM
 
一名男子帶著點45左輪手槍漫步到當鋪，宣稱這曾用來槍殺傑西·詹姆斯，讓當鋪彷彿來到《日正當中》。這把傳奇手槍會帶來財富，或落得空包彈的下場？

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