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畢業舞會驚魂夜

Lifetime - 2023.12.10(日) 10:00PM
 
一位剛離婚的母親不情願地允許其反叛的女兒參加畢業舞會。但她最大的恐懼竟變成了現實：女兒和她的朋友被劫持當人質。

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