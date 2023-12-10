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馬鈴薯超人:1

BBC CBeebies - 2023.12.10(日) 05:50PM
 
辣椒宣稱自己是滑板高手，但當馬鈴薯超人陷入危機時，他卻顯得一竅不通。就在辣椒氣到發火的時候終於成功使出絕招「辣椒火箭」擊退了邪惡豆豆。

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