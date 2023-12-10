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真的想嫁你

AXN - 2023.12.10(日) 09:50PM
 
這是一部不落俗套，把愛講得很堅決，很廣泛的愛情喜劇。茱莉安（茱莉亞蘿勃茲飾）與麥克（狄摩穆羅巴飾）在九年前曾是一對戀人，後來愛情由濃轉淡，由情侶變朋友，兩人約定若28歲前尚未有理想對象，那兩人就結婚吧！這天麥克打電話來說他要結婚了，對象是一位優柔依賴的富家千金（卡麥蓉狄亞飾）並邀請茱莉安當伴娘，茱莉安頓時發覺自己錯過了好男人，當下決定要搶回新郎…

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