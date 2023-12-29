K（湯米李瓊斯飾）和J（威爾史密斯飾）雙人組是FBI所屬的一個非正式情報單位的刑警，他們的任務就是監督外星人在地球上的活動，任何外星人如果圖謀不軌，就會被這兩位身穿黑色西裝的特警殲滅。然而在一聯串調查未登記外星人訪地球記錄時，K和J竟發現銀河中的蟲族正祕密的行動-準備刺殺另一星球的大使，並搶奪銀河系的主控權。由於這個舉動將引起宇宙間的征戰、世界將面臨崩潰，K和J必須在地球被毀滅前找到偽裝成人類的蟲族。