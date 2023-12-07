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車壇追擊手

歷史頻道 - 2023.12.07(四) 06:10PM
 
Count's Kustoms車廠人員出發，要親自將全新修復的1963 Studebaker Avanti交給艾利斯·庫珀，而他驚人的車輛收藏讓眾人極度興奮。

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