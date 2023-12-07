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狗狗愛書冒險趣 :1

BBC CBeebies - 2023.12.07(四) 10:10AM
 
逗哥發不出聲音，所以只好由巴弟來說故事。巴弟與書店老鼠一起展開冒險之旅，他們進入逗哥的身體，找到他的心臟與肚子。巴弟跟書店老鼠走散了，最後又找回他們。等他們回到書店的時候，逗哥已經覺得好多了。

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