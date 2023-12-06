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葛瑞絲的神奇機械:2

BBC CBeebies - 2023.12.06(三) 02:15PM
葛瑞絲展示了三種能在機場使用的神奇機械。葛瑞絲使用行李裝載機來裝卸飛機的貨物，展示空橋，使用後推拖船把飛機移到跑道上。

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