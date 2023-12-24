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CSI滅罪鑑證科: 賭城篇(第二季)

AXN - 今日 09:45PM
小隊調查一宗考古學家在重大古代遺址附近被發現死亡的案件。與此同時，在一名有情緒問題的女人殺害襲擊她的兇手後，瑪辛發現了一張用似曾相識的銀色墨水寫成的神秘字條。

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