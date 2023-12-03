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建構世界的玩具

歷史頻道 - 2023.12.03(日) 09:00PM
 
國防事業承包商拉爾夫·貝爾發明世界上第一個家用電玩遊戲機。但其聲勢很快被新的桌球遊戲蓋過，亦即史上最著名的電玩遊戲之一。

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