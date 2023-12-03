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萌弟與吉米小豬:1

BBC CBeebies - 2023.12.03(日) 02:00PM
 
後院正在舉行動物賽跑，姬妮告訴萌弟，說所有的恐龍動作都很慢，這讓萌弟和吉米小豬幻想著回到百萬年前，看他們能否找到動作很快的恐龍

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