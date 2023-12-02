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山地硬漢

歷史頻道 - 2023.12.02(六) 09:00PM
 
湯姆和南西面臨冬天的孤立挑戰。傑克捕獵了叉角羚羊，並擊退致命的響尾蛇。歐泰斯有了新的鄰居，於是開始教他們成為山地硬漢的方法。

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