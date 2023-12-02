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阿奇幼幼園:1

BBC CBeebies - 2023.12.02(六) 12:00PM
 
松鼠們會在俱樂部做許多事，閱讀、畫畫、跑步和跳舞，消耗自己的體力，所以阿奇建議他們可以休息一下，聽個故事。

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