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花若盛開

AXN - 2023.12.02(六) 07:00PM
 
《花若盛開》以「里山精神」出發，記錄了郭火炎一家與他生活周遭的地景環境，勾勒出花開花落油桐樹身影旁客庄的山林、田野以及聚落所共構的人文脈絡與美感底蘊。

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