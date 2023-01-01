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海狼特警：洛杉磯篇 (第十三季)

AXN - 今日 11:00AM
 
卡倫懷疑海蒂知道關於他過去的秘密而不肯提及，而祖利則在追捕卡緹亞時露面了。與此同時，小隊需要找到一名有生命危險的線人。肯西和迪克斯則希望能增加家庭成員。

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