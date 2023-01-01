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眾目睽睽下的兇手

罪案偵輯頻道 - 今日 07:00PM 節目表
 
修習藝術的學生雪莉·南斯被發現陳屍於床上，身上有刺傷，兇手看起來是她的忍者男友。但調查後發現，可能不只一個人希望這個年輕的同學死掉。

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