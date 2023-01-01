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特警雄風 (第二季）

AXN - 今日 12:46PM 節目表
 
漢度（薛馬摩亞飾）發現一種已消失街頭20年的強力毒品再次出現。基斯（利娜艾絲高飾）正考慮改變生活條件，而史德列（艾力斯羅素飾）則擔心其母親可能在從事信用卡詐騙。

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