Home > 頻道 > 電影頻道 > HITS Movies > 星際過客

星際過客

HITS Movies - 今日 08:00PM 節目表
 
由於無法找到他被要求報導的戰爭，一名沮喪的戰地記者採取了冒險的方式，冒用了一位死去的軍火交易熟人的身份。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結