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建構世界的食品

歷史頻道 - 今日 08:05PM 節目表
1950年代，來自堪薩斯州威奇托的一對兄弟決定創業，大膽地將鮮為人知的義大利餐點披薩引進美國，目標是將餐廳Pizza Hut打造成加盟連鎖企業。

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