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未來戰士2018
AXN
- 今日 09:45PM
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故事發生在審判日過後的地球，由倖存人類組成的反抗軍與機器人大軍還在持續纏鬥，片中將出現十種新型終結者，分布在水中、空中和陸地上，「天網」更派遺「Harvester」的巨大機器人，體內運載各種小型機器人來捕捉反抗軍成員。西元2018年，在機器人「天網」帶領攻擊下，人類幾近滅亡邊緣，而由約翰康納（克里斯丁貝爾飾）所領導的解放軍，帶領著倖存的人類對抗具人工智慧的超級電腦。
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