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跟著兇手的腳步

罪案偵輯頻道 - 今日 09:05PM 節目表
1986年7月，房地產經紀人蘇西·蘭普魯格在會見客戶“基普先生”並帶他去看位於倫敦西南部富勒姆的兩套房子後失蹤。她已被宣佈死亡，但屍體仍未被找到。

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