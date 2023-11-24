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激情的藝術

Lifetime - 2023.11.24(五) 10:00PM 節目表
 
霍普·威廉姆斯（Hope Williams）是一位成功的醫生，在一次女孩之夜派對上遇到了一位才華橫溢的藝術家。他擁有她過去戀人所不具備的一切，她發現了自己身上從未發現的一面。

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