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海狼特警：夏威夷篇(第二季)

AXN - 2023.11.24(五) 04:20PM 節目表
 
華盛頓海軍犯罪調查局的托雷斯和黎特抵達小島。小隊得悉麥斯威爾已在島上，並計劃襲擊環太平洋軍事演習。小隊找到麥斯威爾，但他身上裝有失能開關，連接著該區域某處的炸彈。

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