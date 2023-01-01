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蒂蒂說英語:2

BBC CBeebies - 今日 12:10PM 節目表
 
蒂鼓勵朋友說鯨魚這個詞，讓我們一同來一場「鯨魚」旋風冒險！我們遇見各種不同的鯨魚。我們看到正在游泳的鯨魚、噴水的鯨魚、甚至還有在唱歌的鯨魚！

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