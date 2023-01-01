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亞洲地下世界

罪案偵輯頻道 - 今日 06:10PM 節目表
 
在馬來西亞，平均一天有150輛車被盜，劫車匪徒配備了高科技盜車工具，七分鐘就能撬走一輛車，他們是如何做到的，被偷走的車又會有什麼命運？

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