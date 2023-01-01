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安迪的野生動物冒險之旅:1

BBC CBeebies - 今日 08:00PM 節目表
 
當哈蒙德先生請安迪確認海鬣蜥是否乾淨並準備被檢查，安迪不確定為了做這些事他們需要做什麼準備。安迪搭上他的探險車前往加拉巴哥群島找尋答案。

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