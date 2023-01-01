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中年新手警察 (第五季)

AXN - 今日 04:20PM 節目表
 
警員提姆布拉德福特的前妻回歸，要求團隊幫助她拯救她在臥底時期認識的一個人。在協助尋找期間，伊莎貝爾的回歸為露西和提姆的關係帶來額外壓力。

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