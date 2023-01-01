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棘手KICK腳障礙賽 (第九季)

AXN - 今日 06:05PM 節目表
 
今晚的節目為個人賽，所有參賽者都為自己而戰。本集有賽道上速度最快的人、害怕硬幣的商界才子，還有會用12種語言說「2.5萬美元」的多語者占美。

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