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建構世界的食品

歷史頻道 - 2023.11.19(日) 08:05PM 節目表
 
赫克托爾和馬里奧·波亞爾迪兄弟在1924年開了一家義大利餐廳，兩人都沒有意識到，他們努力將義大利食物引介到美國的舉動，將會產生國內最經典的品牌之一。

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