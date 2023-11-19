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小貓與小狗:1

BBC CBeebies - 2023.11.19(日) 06:45PM 節目表
 
小貓與小狗正在畫畫，你看得出誰拿著粗的畫筆，誰拿著細的畫筆嗎？小貓與小狗也會幫忙小小調查家把粗厚與細薄的東西加以分類。

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