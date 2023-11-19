CSI滅罪鑑證科: 賭城篇(第二季)

這集迎來嘉芙蓮追查謀殺她朋友黃恩那些人的高潮。凱瑟琳在保加利亞找到了米克爾科斯洛夫，承諾給予他豁免協議，說服他回到賭城。豁免權談判並不順利，米克爾最終從羈押中逃走。逃跑後不久，米克爾伏屍藏身處，是城內一個更大規模的偽造活動藏匿處。