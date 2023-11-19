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獵日風暴

HITS Movies - 2023.11.19(日) 10:15PM 節目表
 
一名特種部隊指揮官帶領他的團隊進入尼日利亞叢林營救一名醫生，只有他們同意拯救 70 名難民，醫生才會加入他們。

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